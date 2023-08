Rio segue com chuva fraca até quarta-feira

Rio - Após dias de tempo fechado e chuva, a cidade do Rio segue com previsão de precipitação até quarta-feira (30). De acordo com o Sistema Alerta Rio, nuvens baixas formadas pelo transporte de umidade do oceano atuam sobre a capital. A tendência é de chuva fraca de forma isolada pelos próximos dias.



Nesta segunda-feira (28), houve registro de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas permaneceram baixas, com mínima de 14ºC e máxima de 20ºC.



Na terça-feira (29), o tempo ficará nublado a encoberto, com ventos moderados. Os termómetros marcarão a máxima de 23º C e mínima de 13º C. Já na quarta-feira (30), o céu estará nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada. A máxima será de 25°C e a mínima de 14°C.

A partir de quinta-feira (31), sem previsão de chuva, com céu nublado a parcialmente nublado. As temperaturas vão subir. Máxima de 27ºC e mínima de 14°C. Na sexta (30), os cariocas curtirão o céu aberto sem nuvens. A temperatura se manterá entre 15°C e 28°C, sem previsão de chuva.