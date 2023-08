Incêndio atinge portaria de prédio na Zona Norte

Rio - Um incêndio atingiu um prédio, na tarde desta segunda-feira (28), na Tijuca, Zona Norte do Rio. O incidente não deixou vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do Quartel da Tijuca foram acionados no cruzamento da Rua José Higino com a Rua Conde de Bonfim às 16h40 para conter as chamas. O incêndio teria começado em um quadro de luz na portaria do edifício e foi controlado por volta das 18h10.

Ainda segundo a corporação, a distribuidora de energia responsável pela região, a Light, foi acionada no local devido ao incêndio no quadro de luz.

Em nota, a Light informou que em decorrência de um defeito na caixa de distribuição do prédio, estava com uma equipe no local avaliando se a rede de energia foi afetada. Até que seja concluída a manutenção interna, de responsabilidade do condomínio, o equipamento deverá permanecer desligado.

O Centro de Operações do Rio (COR) informou que a Rua José Higino teve que ser parcialmente interditada para que os bombeiros realizassem o trabalho. Agentes da CET-Rio estiveram no local para orientar o tráfego.