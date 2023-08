Polícia investiga morte de motoboy esfaqueado em São Gonçalo

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de Rafael Pereira dos Santos, esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (28), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O motoboy foi atacado no bairro do Miriambi e encaminhado à UPA do Pacheco.

Por volta das 1h35, o rapaz foi transferido ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em estado gravíssimo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na tarde de segunda.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que atua para identificar a autoria e a motivação do ataque. Até o momento, não há informação sobre data e local do sepultamento.