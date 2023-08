Criminosos roubam R$ 3 mi em joias de condomínio na Zona Sul de SP

Pelo menos 17 homens invadiram um condomínio de luxo e roubaram veículos e objetos pessoais de moradores no Jardim Paulistano, zona sul de São Paulo, na madrugada de domingo, 27. Ladrões teriam levado R$ 3 milhões em joias. Um assaltante foi preso e dois veículos foram recuperados pela polícia. Moradores estão assustados com o assalto em uma rua tranquila em um bairro nobre e reforçaram a segurança.



Os homens usavam máscaras, bonés e se comunicavam por meio de celulares e rádios comunicadores. Depois de render o porteiro, eles dominaram o vigilante da central de monitoramento.



Ele foi amarrado e obrigado a informar sobre o sistema de alarme e o posicionamento das câmeras. A partir das informações, o restante dos bandidos entrou no condomínio.



Imagens externas mostram os ladrões caminhando pelo condomínio - alguns deles com fuzis. Os ladrões usaram os próprios carros roubados para se locomover entre as casas. Os policiais afirmam que o foco do roubo foram duas residências. Pelo menos sete pessoas foram amarradas e levadas para a sala do zelador; outras ficaram presas em suas próprias casas.



Além de dois veículos - um Honda Civic e um Volkswagen Tiguan -, o bando levou US$ 7 mil em dinheiro (R$ 35 mil), aparelhos celulares e um conjunto de joias avaliado em R$ 3 milhões, de acordo com os investigadores.



O prejuízo deixou os moradores assustados. A maioria não quis se pronunciar. Na manhã desta segunda-feira, os vigilantes informaram que não poderiam comentar o caso.



O Estadão apurou que os moradores estão se mobilizando para contratar uma empresa de vigilância externa. Trata-se de uma rua tranquila, residencial, bastante arborizada, nas proximidades da marginal do Rio Pinheiros. Embora pacata, a rua possui câmeras de vigilância.



Quem trabalha na região teme que os condomínios do Jardim Paulistano se tornem um novo alvo dos bandidos. Ali, os imóveis variam entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões. "Nos dois anos em que trabalho, não tinha acontecido um roubo tão grande", diz a empregada doméstica Sandra Almeida, de 35 anos. "A gente fica com medo que assaltos assim aconteçam mais vezes".



As primeiras investigações indicam que o roubo foi planejado com cuidado, provavelmente por uma quadrilha especializada em condomínios de luxo. Para driblar o esquema de segurança, formado por câmeras e cercas elétricas, os ladrões pularam o muro de um imóvel ao lado, de acordo com vizinhos.



Ali, a construção está para ser demolida à espera de um novo condomínio. O muro é mais baixo, com parte deteriorada, sem os cacos de vidro que estão nas outras paredes. Não há cerca elétrica neste imóvel.



A partir da localização do celular de uma das vítimas, a Polícia Militar chegou a três suspeitos de motocicletas na avenida Pasquale Gallupi, na zona sul de São Paulo, distante aproximadamente oito quilômetros do local do assalto. De acordo com a polícia, os suspeitos fugiram diante da aproximação.



Um suspeito foi detido, mas nada foi encontrado. Os dois veículos utilizados pelos criminosos foram recuperados.