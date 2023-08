Ex-ministro de Bolsonaro vira réu em ação que apura exportação ilegal de madeira

O ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal por São Paulo, Ricardo Salles (PL), virou réu em ação que apura esquema de exportação ilegal da madeira, nesta segunda-feira (28). As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Além do ex-ministro do Meio Ambiente, o ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, e outros servidores também foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com o MPF, grupo emitia "certidões e ofícios em desacordo com as orientações técnicas da equipe da instituição, com o fito de liberar madeira apreendida nos Estados Unidos".

Procurado, Salles informou que a denúncia "ignora as provas e testemunhos colhidos pela PF no inquérito". "Tenho certeza de que o Judiciário vai recolocar as coisas no seu devido lugar", declarou o parlamentar.