Meriti promove mutirão de atualização da caderneta de vacinação nas escolas municipais

São João de Meriti – Aproximadamente 100 crianças serão vacinadas, nesta terça-feira (29), no lançamento dodedade vacinação infantil nas escolas municipais de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A primeira unidade a receber a equipe será a Creche Municipal Criança Feliz, no Jardim Metrópoles. Agentes vão verificar e atualizar as cadernetas com as doses em atraso. Serão disponibilizadas todas as vacinas do calendário pediátrico, que incluem: a BCG; a Hepatite B; a Febre Amarela, a Tríplice Viral, a Varicela, a Pentavalente, entre outras.



O evento que ocorre nesta terça-feira (29), das 8h às 14h, foi idealizado pela Coordenação do Programa Saúde nas Escolas e contará com o apoio da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e da equipe da Unidade de Saúde da Família Dr. Jorge Tannus Rejane.



A Secretaria de Saúde levará o personagem Zé Gotinha para incentivar as crianças.