Agentes comunitários de saúde de Meriti se formam em curso do Ministério da Saúde

São João de Meriti - 120 agentes da Secretaria de Saúde de São João de Meriti se formaram na primeira turma do programa, que recebeu 120 agentes comunitários de saúde e de combate a endemias do município. Os alunos passaram por 26 módulos, totalizando 1.040 horas de aula.

“A responsabilidade de vocês é muito grande a partir de agora. Vocês já têm experiência, e agora sabem de fato a importância desse trabalho. Agradeço o comprometimento que estão tendo com São João de Meriti, com a Secretaria de Saúde e, principalmente, com os nossos munícipes. Trabalhar com saúde é divino, nós entramos na intimidade das pessoas, da família”, disse o prefeito Dr. João.



O prefeito Dr. João fez a abertura da solenidade, ao lado do deputado estadual Valdecy da Saúde e da secretária de Saúde Drª Marcia Lucas Jeniffer Sarmento

A formação técnica foi ministrada presencialmente nas unidades básicas de saúde da região por quatro professores, são eles: os enfermeiros Jorge Luis da Costa, Marcelo Rodrigues e Hanne Caroline, e a fisioterapeuta e sanitarista Valdete Gonçalves. Os profissionais foram habilitados para atuarem na identificação, prevenção e controle das doenças e agravantes, aperfeiçoando os processos de trabalho.



Além do curso técnico, também foi oferecida a formação continuada para os tutores e preceptores com aulas de extensão e a realização de uma pesquisa nacional sobre o perfil de atuação dos agentes de saúde. O programa busca fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) nessa ação inédita que irá impactar positivamente os indicadores do setor e melhorar a qualidade de vida da população.



“O nosso desejo é que vocês possam atender os seus cadastrados com amor, carinho e com respeito. Esse curso técnico demonstra que todos os faróis do nosso país estão focados para a melhoria da qualidade da saúde do povo. A técnica é muito importante, mas não adianta se não tivermos amor no coração”, parabenizou o deputado estadual Valdecy da Saúde.



O curso é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).