Suspeito fica ferido durante troca de tiros com policiais militares na Zona Oeste

Rio - Um suspeito foi baleado durante troca de tiros com policiais militares na noite desta segunda-feira (28), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Um adolescente também foi apreendido na ação.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizavam policiamento pela localidade quando avistaram um grupo de homens em atitude suspeita. De acordo com os policiais que participaram da ação, os envolvidos atiraram contra a equipe, que revidou.



Gabriel E. Santo, de 20 anos, foi atingido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



A PM informou que, com a dupla, foram apreendidos dois carregadores de pistola, dois rádios comunicadores, nove papelotes de cocaína e R$ 53,00 em espécie. A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).

A comunidade tem sido alvo de frequentes confrontos entre traficantes e milicianos por conta da disputa pelo controle da região. Os criminosos têm disputado também o domínio da Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, Gardênia Azul e Cidade de Deus, todos na Zona Oeste, além dos Morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte, locais que têm sofrido com uma rotina de violência constante.



Casos recentes