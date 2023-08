Dois suspeitos de chacina na Bahia morrem durante confronto com a polícia

Bahia - Durante uma operação realizada na manhã desta terça-feira, 29, em uma área de mata de Mata de São João, Bahia, dois suspeitos de participarem de uma chacina — que deixou nove vítimas, incluindo três crianças — morreram em confronto com a polícia. Um terceiro suspeito foi preso e um quarto ainda é procurado.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que a prisão foi em flagrante por homicídio qualificado. Os homens foram encontrados escondidos na região de mata por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

"O quarto envolvido ainda está sendo procurado dentro de uma região de mata", explicou a diretora do Depom, delegada Christhiane Inocência.

Na ação, foram apreendidas duas pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e porções de drogas. Todo material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). A polícia ainda não identificou a motivação do crime e também não divulgou os nomes das vítimas.

Entenda o caso

Os corpos foram encontrados carbonizadas em duas casas vizinhas no povoado de Núcleo Colonial JK, zona rural do município de Mata de São João, na manhã da segunda-feira, 28. O local fica a cerca de 63 quilômetros de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, um adolescente, de 12 anos, foi resgatado com vida. Ele ficou com mais de 50% do corpo queimado e estava consciente quando foi socorrido para o hospital. O jovem já prestou depoimento, mas o seu relato não foi divulgado.

Dos nove mortos, cinco estavam em estado de completa carbonização, dois parcialmente carbonizados e dois sem queimaduras, mas com ferimentos de arma de fogo.

As vítimas de tiro são duas mulheres, moradoras da casa vizinha, que não tiveram a identidade divulgada. De acordo com a corporação, elas estavam na sala de casa e uma delas também tinha marcas de cortes no corpo.

Em relação aos carbonizados, a Polícia Civil disse que ainda não divulgou a identidade, nem as idades das vítimas, por causa das condições dos corpos. Apesar disso, o DPT confirmou que pelo menos uma das vítimas é do gênero masculino.



O município de Mata de São João é conhecido pela violência. No Mapa da Violência de 2016, a cidade liderou o ranking de cidades com maior número de mortes por armas de fogo no país.



Além disso, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado este ano, com dados de 2022, a Bahia ficou em segundo lugar entre os estados com maior taxa de homicídio.