ETA Guandu retoma capacidade total da operação

Rio - A Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, voltou a operar com 100% da capacidade na madrugada desta terça-feira (29). O funcionamento da unidade foi interrompido no início da manhã de segunda-feira (28), por conta da presença de surfactantes - composto presente em detergentes -, que provocou uma espuma branca no Rio Guandu. A Companhia de Águas e Esgotos (Cedae) retomou a produção de água ainda na noite de ontem , após 14 horas de paralisação, mas a captação só foi totalmente normalizada às 4h17 de hoje.

De acordo com a Cedae, a água com surfactante não foi, em momento algum, distribuída para a população, já que assim que foi constatada a presença do composto, a captação foi interrompida, e a que já estava no interior da estação, descartada. A água que ainda chega nas casas está dentro dos padrões de potabilidade e é segura para consumo. Apesar da retomada da operação na ETA, o abastecimento pode levar até 72 horas para ser normalizado nos oito municípios atendidos pelo Sistema Guandu , que é responsável por 80% da água potável da capital e Região Metropolitana. A interrupção afetou 11 milhões de pessoas.

Segundo a Águas do Rio, com o processo de normalização acontecendo de forma gradual, ainda há falta d'água em diversos pontos da região sob influência da ETA, que compreende mais de 300 bairros e sub-bairros das cidades do Rio, Nova Iguaçu, Nilópolis, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Queimados e Mesquita, principalmente pontas de rede e áreas mais elevadas.

A Rio+Saneamento informou que voltou a abastecer, desde o final da noite de ontem, os 21 bairros da Zona Oeste atendidos pela empresa, mas algumas localidades ainda podem sentir o impacto. "A concessionária orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo de água até a efetiva normalização do sistema".