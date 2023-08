Polícia Federal faz operação contra deputado que admitiu financiar acampamentos golpistas

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29), a 15ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8/1 em Brasília, no Distrito Federal. Deputado pelo União Brasil, Amauri Ribeiro (GO) é o principal alvo das investigações.

São cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, contra o parlamentar, em Goiânia/GO e Piracanjuba/GO. Um celular pertencente ao deputado foi apreendido pela Polícia Federal.



Ribeiro é investigado por supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.

Ajuda nos acampamentos golpistas

Durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em julho, Amauri Ribeiro afirmou ter auxiliado os acampamentos bolsonaristas , tanto financeiramente como levando suprimentos, em frente ao Quartel-General do Exército, no Distrito Federal.

"Eu ajudei, levei comida, levei água e dei dinheiro. Eu acompanhei lá e também fiquei na porta porque sou patriota", disse o deputado na época.

A afirmação foi uma resposta ao deputado Mauro Rubem (PT-GO), que perguntou sobre o financiamento dos atos antidemocráticos, ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília.

Ele, então, rebateu o questionamento do petista. "Respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, veio de gente que acredita nessa nação, que defende esse país e que não concorda com esse governo corrupto e bandido", afirmou.

Durante pronunciamento, Ribeiro também defendeu Benito Franco, militar da ativa da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), que foi preso em 19 de abril em desdobramento da Operação Lesa Pátria.



"A prisão do Coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem neste estado. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Pode me prender, eu sou um bandido, eu sou um terrorista, eu sou um canalha, na visão de vocês", acrescentou.