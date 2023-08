Polícia indicia motorista por homicídio doloso após morte de personal trainer na Barra

morte do personal trainer Hitallo Muller Azevedo no último dia 26 de julho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, o motorista dirigia embriagado na contramão e acima da velocidade permitida na via quando atingiu o personal trainer. Além de arrastar por cerca de 20 metros a moto em que Hitallo estava, Marcus Vinicius bateu em outros três veículos estacionados. Foi concluído, ainda, que o motorista dirigia a 83,4 km/h, sendo que a velocidade permitida neste trecho da via era de 70km/h.



O inquérito aponta, ainda, que durante depoimento, uma testemunha afirmou que "sentiu forte cheio de bebida alcóolica dentro do carro de Marcus e que ele tentou ligar o carro para sair do local, mas o veículo não ligou". O médico do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, que atendeu o motorista, afirmou, em depoimento, que "o paciente tinha forte hálito etílico".

Atualmente, Marcus Vinicius está internado no Hospital Casa de Portugal, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio.

Familiares e amigos de Hitallo receberam a notícia do indiciamento como o primeiro passo. "Estamos satisfeitos, mas ainda precisamos saber o que o Ministério Público vai entender. A sensação é que subimos ainda o primeiro degrau", ressaltou Bárbara Brites, advogada e amiga da família.

Manifestação no Recreio