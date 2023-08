III Parada Literária incentiva a leitura em Mesquita

Parada Literária, em comemoração à Semana Nacional da Educação Infantil. A solenidade foi realizada em todas as unidades de Educação Infantil da rede pública municipal.

Mesquita - O município de Mesquita promoveu mais uma edição do evento, em comemoração à Semana Nacional da Educação Infantil. A solenidade foi realizada em todas as unidades de Educação Infantil da rede pública municipal.

Os presentes participaram de uma série de atividades diferenciadas e interativas, como teatro, manuseio de fantoches e contação de histórias. Livros paradidáticos foram distribuídos para compor o acervo de todas as unidades que atendem a modalidade infantil, garantindo que as crianças tenham acesso a uma variedade de histórias e gêneros.



"Através da leitura, as crianças são estimuladas pela linguagem oral, lúdica, corporal e visual, além de desenvolverem inúmeras habilidades, tanto emocionais quanto cognitivas. É um hábito que deve ser cultivado desde os primeiros meses de vida da criança, porque é por meio das diversas formas de linguagem que elas expressam todos os sentimentos, se integram ao mundo, criam memórias e afetividade”, disse a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.