Veja quem é o atleta apontado como doador do coração de Faustão

cirurgia foi realizada no domingo, 27, em Faustão, de 73 anos. As informações são do portal "Metrópoles". O jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, é apontado como o possível doador do coração transplantado no apresentador Fausto Silva. O atleta morreu no último sábado, 26, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A. As informações são do portal "Metrópoles".

Apesar da informação não ter sido confirmada pela Secretária de Estado de Saúde, o jogador é tido como doador porque o coração saiu de Santos, de helicóptero, para ser levado para o comunicador. A família doou os órgãos, entre eles o coração.

O atleta sofreu um AVC na última quarta-feira, 23, dentro de um apartamento em que estava trabalhando como azulejista, mas só foi encontrado no dia seguinte, na quinta-feira, 24, por colegas de trabalho. Ele estava consciente, mas com o lado direito do corpo paralisado.

Fábio chegou a ser levado para à Casa de Saúde de Santos, passou por uma cirurgia no cérebro, mas teve morte cerebral confirmada no sábado de manhã. Conhecido por "esquerdinha" por jogar do lado esquerdo, Fábio chegou a dar uma pausa no futebol, após passar mal em campo.

O jogador fez exames, não detectou nada e voltou a jogar futebol. A última partida foi no domingo, 20, três dias antes de sofrer o AVC.

Nas redes sociais, o time do litoral paulista em que Fábio Cordeiro da Silva jogava divulgou uma nota lamentando a morte do atleta.

"É com muito pesar que hoje nos despedimos deste grande atleta, que abrilhantou o futebol de várzea vestindo diversos mantos e que deixará eterna saudade. Somos gratos por cada momento em que vestiu a camisa vermelha e branca. Será sempre parte da família Avenida e lembrado com eterno carinho e gratidão", publicou o Avenida Futebol Clube.

A Associação Atlética Solemar, de Praia Grande, também homenageou o jogador. "Sua presença e seu companheirismo notável eram inspiração para todos nós", escreve.

Cirurgia do Faustão

Após a doação, o apresentador foi submetido a cirurgia do transplante que precisava para se recuperar do quadro de insuficiência cardíaca, que o deixou internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto





Por meio do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, 12 pacientes atendiam aos requisitos. Desse total, quatro estavam priorizados — Faustão ocupava a segunda posição nesta seleção.



Faustão ocupava o segundo lugar na fila de espera, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Ainda na madrugada do domingo, a Central ofereceu um coração à equipe transplantadora do comunicador, que aceitou a oferta do órgão após avaliação de compatibilidade. Por meio do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, 12 pacientes atendiam aos requisitos. Desse total, quatro estavam priorizados — Faustão ocupava a segunda posição nesta seleção. A equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão. As razões da recusa não foram divulgadas pela Central de Transplantes, mas podem estar relacionadas a incompatibilidades entre receptor e doador. Com isso, a oferta seguiu para o segundo paciente da seleção.

Após o procedimento, o hospital Albert Einstein confirmou em nota que a operação foi bem sucedida e durou aproximadamente 2h30.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de (domingo), quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", informou a assessoria do hospital.

O hospital recebeu um órgão compatível depois de o apresentador ter ficado apenas sete dias na fila de transplante do SUS.