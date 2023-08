Trânsito seguro é tema do Programa Saúde na Escola de Mesquita

trânsito mais seguro.

Mesquita - Alunos da Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro de Mesquita, puderam aprender mais sobre uso irregular de motocicletas e a importância de promover um trânsito mais seguro.

O perigo de pilotar sem habilitação, prática que tem sido cada vez mais vista entre jovens que usam o veículo para trabalhar, foi uma das pautas abordadas.



“Com uma linguagem acessível, a palestra fez os alunos se conscientizarem sobre a violência no trânsito e refletirem sobre a sua própria postura e de toda comunidade, aprendendo a prevenir acidentes. A atividade foi tão empolgante que deixou eles interessados no aprofundamento do tema”, disse Ingrid Faccion de Carvalho, orientadora pedagógica da Escola Municipal Rotariano Arthur Silva.



Na ação, os estudantes tiveram acesso a dados que mostram a realidade sobre a situação, com um número de mortes crescente entre motociclistas. De acordo com informações do Ministério da Saúde, eles são 35% do total das vítimas fatais de acidentes de trânsito.



“É essencial conscientizar nossos jovens sobre os perigos associados ao uso irregular de motocicletas e à falta de habilitação. Muitos jovens veem a motocicleta como uma forma rápida de se locomover e trabalhar, mas é necessário que entendam que a segurança no trânsito é uma prioridade”, comentou Rodrigo Cesario, chefe do setor de educação para o trânsito na Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito.