Naves do Conhecimento oferecem mais de 3.200 vagas em cursos gratuitos

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, abriu inscrições para mais de 3.200 vagas em diversos cursos e oficinas gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. Palestras e workshops também fazem parte da programação disponível para o mês de setembro.



Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Excel, Edição de Fotos, Informática Básica, Informática Kids, Canva, Introdução à Operação de Drones, Noções de Modelagem e Impressão 3D, Desenvolvimento de Games, Inteligência Artificial e Programação, Mercado de Trabalho e Logística, Técnicas para Entrevista de Emprego, Fundamentos de Matemática para Computação, Manutenção Preventiva de Desktops e Notebooks, entre outros.

De acordo com a secretária Municipal de Ciência e Tecnologia, Tatiana Roque, as unidades exercem um papel fundamental pela oportunidade de qualificação oferecida em um mundo de rápida transformação.- As Naves do Conhecimento contribuem para que a tecnologia seja acessível a todos e não se transforme em uma ferramenta de aprofundamento das desigualdades econômicas e sociais. Nosso objetivo é capacitar as pessoas para que elas possam sonhar com um futuro melhor -, ressaltou.Para ter acesso ao cronograma completo das atividades e fazer a inscrição, basta acessar o site www.navedoconhecimento.rio