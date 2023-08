Polícia Federal intima Zambelli a depor após revelação de hacker

A Polícia Federal (PF) intimou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), a depor no inquérito que apura informações prestadas pelo hacker Walter Delgatti, conhecido como hacker da Vaza Jato. De acordo com a defesa da parlamentar, o depoimento deve ocorrer no início de setembro. A informação é do blog da Andréia Sadi.

A deputada é apontada como responsável por articular uma invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para incluir um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que também é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti afirma que Carla Zambelli prometeu a ele um emprego na campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de ter levado o hacker ao encontro de reuniões com Bolsonaro e Mauro Cid para tratar de um plano contra as urnas eletrônicas que envolveu idas ao Ministério da Defesa.