Uerj realiza no domingo o 2º Exame de Qualificação; saiba as melhores dicas para uma grande prova

O 2º Exame de Qualificação do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) se aproxima. A avaliação está marcada para o domingo, dia 3 de setembro e os estudantes que fizeram o 1º exame terão a opção de fazer a prova visando melhorar a pontuação. Para os candidatos que não realizaram o teste na oportunidade anterior, a nota obtida nessa etapa será definidora na aprovação para nova etapa.Com a seleção dividida em três provas, duas de qualificação e uma discursiva, a Uerj voltou com o modelo antigo este ano após adotar um Exame Único durante a pandemia da covid-19. A qualificação engloba os dois exames, com questões de múltipla escolha de quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática; Ciências da Natureza e Ciências Humanas. O edital pode ser acessado no site da instituição.Segundo a universidade o candidato deve ser aprovado (pontuação acima de 40%) em pelo menos uma das fases qualificatórias para avançar à fase seguinte. Também informa que o 2º Exame de Qualificação terá questões baseadas no livro “Anos de chumbo e outros contos”, de Chico Buarque.Marcada para 3 de dezembro, a etapa final será dividida em três provas: uma de redação, para todos os cursos, e duas discursivas de disciplinas específicas, conforme escolha das unidades acadêmicas. Nesta fase, a UERJ recomenda a leitura das obras “Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco (prova de Língua e Literaturas), e “O menino do pijama listrado”, de John Boyne (prova de Redação).O diretor do Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea), Gustavo Bernardo Krause, avalia que o formato atual é o mais adequado, porque possibilita uma avaliação mais precisa e justa dos concorrentes.“O 2º Exame é uma segunda chance para os candidatos melhorarem seu conceito, o que afeta a nota final. E, ainda que obtenham o mesmo conceito da prova anterior, eles têm a oportunidade de acertar um número maior de questões, o que pode ajudar bastante em caso de empate ", aponta.“Além disso, os Exames de Qualificação funcionam como momentos de estudo e aprendizagem durante o ano do vestibular, em situação real de concurso, justamente para prepará-los melhor para o exame decisivo, o Discursivo”, finaliza o professor sobre as vantagens do modelo em três etapas.Outra novidade é que a lista de graduações foi ampliada com a inclusão de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais, que serão implementadas no campus Cabo Frio, na Região dos Lagos.