Amazon Brasil abre vagas para motoristas em três cidades do Estado

O programa de entregas de última milha da Amazon Logística no Brasil, o Delivery Service Partner (DSPs – Parceiros de Serviço de Entrega, em português), anuncia a abertura de vagas para motoristas parceiros no Rio de Janeiro, Petrópolis e Duque de Caxias. Os selecionados vão auxiliar a Amazon na missão de garantir a entrega dos produtos.As contratações dos motoristas parceiros são realizadas por intermédio dos DSPs, pessoas com espírito de liderança e empreendedorismo que gerenciam as equipes responsáveis por entregas em todo o país. Para os entregadores, a Amazon disponibiliza todo o suporte necessário por meio de sistemas e tecnologias de Inteligência Artificial e Machine Learning. UM exemplo é o aplicativo criado pela própria empresa, capaz de determinar a sequência das entregas a serem feitas. O objetivo é otimizar as rotas, projetando e escolhendo o melhor tempo de trajeto, além de assegurar pausas de descanso em um ambiente seguro e motivador para os funcionários.No Rio de Janeiro, a Amazon está presente em seu Centro de Distribuição, em São João de Meriti, e em três Estações de Entrega: na capital, em Niterói e Duque de Caxias, em unidades que fazem o transporte de encomendas até os consumidores nessas regiões.Para mais informações sobre as vagas, basta acessar o site da empresa