CNA leva produtores de mel para missão comercial no Chile

Brasília – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realiza, de quinta-feira, 31, a 8 de setembro, uma missão comercial com empresários rurais do setor de mel e derivados para a cidade de Santiago, no Chile. Os integrantes da missão realizarão visitas técnicas, encontros com potenciais compradores locais, e participarão de seminários e do Congresso Apimondia, principal evento internacional do setor.



A missão reúne 38 integrantes, entre produtores rurais e instituições parceiras, e faz parte do Agro.BR, uma parceria da CNA com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) que tem o objetivo de ampliar e diversificar a pauta exportadora.



O coordenador de Promoção Comercial da Diretoria de Relações Internacionais da CNA, Rodrigo da Matta, explica que o setor de mel e derivados é um dos prioritários para o projeto Agro.BR com cerca de 300 empreendedores rurais inscritos.



A missão começa na sexta-feira, 1º de setembro, com a realização de um seminário no qual serão apresentadas as informações sobre questões regulatórias para produtos apícolas no Chile, certificações, importação e distribuição de produtos no mercado chileno.



“Nesse seminário, contaremos com a Embaixada do Brasil no Chile e representantes governamentais chilenos para esclarecer aos empresários como se dá o acesso ao mercado do mel brasileiro no país. Encerraremos esse encontro com uma rodada de negócios com compradores”, destaca o coordenador de promoção comercial da CNA.



No sábado, 2, o grupo fará visitas técnicas. De acordo com Matta, o intuito é colocar os empresários rurais em contato com distribuidores e compradores, sempre com foco nas áreas comerciais de interesse.



Como parte da missão, os integrantes participam de 4 a 8 de setembro do 48º Congresso Internacional de Apicultura – Apimondia Santiago. Além da visita guiada ao evento, os empresários farão contato com os compradores, por meio de encontros de negócios, e exposições no estande da ApexBrasil no evento.