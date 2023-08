Cresce em 194 mil o número de brasileiros morando no exterior 

Os dados mais recentes divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores apontam um crescimento de 194 mil novos brasileiros morando no exterior, totalizando 4,59 milhões em 2022. É o maior número desde 2009, quando a comunidade do Brasil era representada por 3,18 milhões de cidadãos residentes em países estrangeiros.



Este cenário de crescimento também foi notado pelo GetNinjas, maior aplicativo de serviços do Brasil, que registrou um aumento de 13% na busca por serviços de tradução juramentada em julho em relação ao mesmo período do ano anterior.



Para Rogério da Globum Traduções, profissional que presta serviços de tradução juramentada na plataforma do GetNinjas, o crescimento da procura por brasileiros em viver fora do país acontece, principalmente, por fatores como busca por oportunidades mais interessantes de carreira, segurança e melhor qualidade de vida. “Percebemos que, nos últimos dez anos, a procura por este serviço aumentou tanto que todos os dias há pedidos no segmento, seja no ramo de tradução jurídica, saúde, atividades escolares e viagens”, afirma.



Comunidades brasileiras no exterior



Ainda segundo o estudo do Ministério das relações exteriores, atualmente, a maioria dos brasileiros está na América do Norte (45,19%), seguida por Europa (32,42%), América do Sul (14,06%), Ásia (4,83%) e Oriente Médio (1,29%).



Já os locais que mais recebem a imigração de brasileiros são, respectivamente, Estados Unidos com 1,9 milhão, Portugal (360 mil), Paraguai (254 mil), Reino Unido (220 mil) e Japão (206 mil).