Em Bauru, homem é morto pela PM após assassinar tia e primo

Um homem de 23 anos morreu após resistir a uma abordagem da Polícia Militar na Vila Nipônica, em Bauru, no interior de São Paulo. Identificado como João Vitor Fontes Pompiano, o rapaz, supostamente em surto, matou a tia, Marly Fontes, e um primo, Diego Jefferson Noé Leite, na noite de segunda-feira, 28.

Segundo a ocorrência, o 13º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar foi acionado por volta das 22h. A equipe moveu-se para averiguar uma caso de disparo de arma de fogo com duas pessoas baleadas. Chegando ao local, os agentes encontram o portão da residência aberto e deparam-se com uma mulher caída e outro homem, em uma cadeira de rodas, com marcas de disparo de arma de fogo.

Ao avançarem, os polícias avistaram o rapaz nos fundos com um revólver em mãos e pediram para que abaixasse a arma. No entanto, segundo os agentes, João Vitor teria apontado em direção a força policial, que revidou com disparos.

Ele ainda teria tentado disparar contra o tio, José Alves Leite, mas a arma falhou. O senhor de 63 anos foi socorrido com contusões na cabeça, ocasionadas por coronhadas do sobrinho, e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois transferido para o Pronto-Socorro Central (PSC).

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Bauru e ainda não há informações sobre a motivação do crime.