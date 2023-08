Profissionais da educação fazem greve de 48 horas em Itatiaia

Entre as principais reivindicações estão: revogação do decreto de corte (suspensão) de gratificações e outros benefícios dos concursados e devolução do que foi descontado; aumento real dos salários; aumento do cartão-alimentação para R$ 400. O Núcleo Municipal de Itatiaia do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe) iniciou na segunda-feira (28) uma greve de 48 horas dos funcionários da Rede Municipal de Educação. O objetivo é pedir por melhorias no setor, valorização dos servidores e serviços públicos de qualidade. Segundo a prefeitura, a adesão foi de apenas 5%. Em junho , a entidade já havia realizado uma greve de advertência por 24 horas.Entre as principais reivindicações estão: revogação do decreto de corte (suspensão) de gratificações e outros benefícios dos concursados e devolução do que foi descontado; aumento real dos salários; aumento do cartão-alimentação para R$ 400.

Os professores, orientadores, merendeiras e outros funcionários também pedem por ampliação do auxílio-transporte e do pagamento do difícil acesso; concessão e/ou pagamento em pecúnia da licença-prêmio; aplicação do percentual de 33,26% ao piso do magistério determinado pelo Ministério da Educação; e criação do Plano de Carreira.



A Secretaria Municipal de Educação de Itatiaia informou que as aulas aconteceram normalmente na segunda-feira (28) em todas as unidades escolares da rede e que, nesta terça-feira (29), as aulas também estão mantidas. A Prefeitura reforçou que mantém o diálogo e segue aberta às solicitações do Sindicato, com objetivo de atender as reivindicações considerando o amparo legal e a previsão orçamentária.



A Prefeitura afirmou ainda que sobre o Plano de Cargos e Salário dos Servidores, foi publicado no Boletim Oficial do dia 2 de agosto o decreto 4310/23, que institui a Comissão Interna Multidisciplinar para elaboração do Plano de Carreira e que, desde então, estão sendo realizadas reuniões constantes com a equipe. Em relação à inclusão dos profissionais da educação da Vila Esperança na Lei de Difícil Acesso e à reivindicação sobre auxílio-transporte, a administração municipal informou que tem processos abertos e que estão em andamento.