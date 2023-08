Empresário suspeito de aplicar golpes milionários não vai a delegacia para prestar depoimento

havia sido intimado na última sexta-feira (25), é investigado por aplicar golpes milionários em investidores que já haviam sido lesados pela G.A.S. Consultoria Bitcoin, empresa que tinha como sócio Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como 'Faraó dos Bitcoins'.



De acordo com o delegado que investiga o caso, André Leiras, até o momento, a defesa de Eder não apresentou nenhuma justificativa para a ausência. “Vou intimá-lo novamente. O investigado não compareceu, tampouco sua defesa”, relatou ao DIA. O depoimento foi remarcado para a próxima segunda-feira (4), às 11h.



Conforme apurado pela reportagem, Eder é o único dono da Lyon Invest, empresa aberta em outubro de 2021. O empreendimento tem sede na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, mas está fechado desde o início de julho.

Segundo as investigações, Eder atraia os clientes falando que havia aberto a empresa para ajudar investidores lesados pela G.A.S. O combinado era dar um retorno de 10% sobre o valor investido, porém, no início do ano a realização dos pagamentos começou a apresentar atrasos expressivos no pagamento. Poucos meses depois, os clientes perceberam que o empresário havia bloqueado eles e desaparecido com o dinheiro.



Nas redes sociais, a Lyon Invest se apresenta como uma mesa proprietária que opera "sem risco e com capital próprio". Na descrição também está a informação que eles oferecem cursos, treinamentos e mentorias. A última publicação da consultoria foi feita no dia 15 de abril deste ano. O site também está fora do ar.

De acordo com a Delegacia de Defraudações (DDEF), diligências seguem em andamento para esclarecer o caso.