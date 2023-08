Resende promove seminário na Câmara Municipal

A Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Resende realiza nesta quarta-feira (30) o "Seminário Agosto Lilás", uma ação de combate à violência contra a mulher. O evento acontece no plenário da Câmara Municipal, na Praça Dr. Oliveira Botelho, nº 262, no Centro, das 13h30 às 16h30.



O seminário aborda uma gama diversificada de tópicos relacionados à violência contra a mulher. "O encontro é um espaço essencial para ampliarmos o diálogo sobre esta questão urgente. Através da colaboração e da conscientização, estamos avançando na construção de uma comunidade mais segura e inclusiva para todas as mulheres, explicou Jacqueline Primo, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.



O seminário também conta com a participação ativa da Casa da Mulher, do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NIAM) e da Patrulha Maria da Penha.