Motorista é preso por degolar homem com faca em Rio das Ostras

Rio - Um homem acusado de homicídio foi preso, nesta terça-feira (29), na rodovia RJ-106, na altura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, por policiais da 128ª DP (Rio das Ostras).



De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, o crime aconteceu em abril deste ano, em Rio das Ostras, e teria como motivação uma dívida referente à negociação de um veículo que era utilizado como transporte alternativo.



Segundo as investigações, o suspeito foi à casa da vítima para fazer a cobrança. Em seguida, matou o homem com golpes de faca. Os agentes informaram, ainda, que o criminoso degolou e arrancou as vísceras do rival.



A equipe da 128ª DP identificou que o homem ainda trabalhava como motorista de transporte alternativo, o que permitiu sua localização e captura.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgadas.