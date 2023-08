Adolescente é apreendido com drogas em Itatiaia

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido suspeito de tráfico de drogas em Itatiaia. O caso aconteceu na segunda-feira (28) no bairro Nova Conquista.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes receberam uma denúncia de que o adolescente havia acabado de receber uma material entorpecente na localidade.



Quando chegaram no endereço, eles entraram na residência e encontraram uma sacola com 79 trouxinhas de maconha, 23 pinos de cocaína e dinheiro.



O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde o adolescente ficou apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas.