Ultragaz dá desconto especial para compra do botijão

Na quarta-feira, 30, a Ultragaz completa 86 anos. Para comemorar a data, a companhia preparou uma promoção especial com desconto na compra do botijão de gás. Até quinta-feira, 31, os consumidores que comprarem recarga de botijões de 13 kg pelo App da Ultragaz ganham desconto de R15. Durante a ação, cada cliente poderá fazer um pedido com até duas recargas e, para usufruir do benefício, basta adicionar o produto ao carrinho que o desconto será aplicado automaticamente no final da compra.



A promoção é exclusiva no App Ultragaz e a oferta é aplicada em cada recarga adquirida. O consumidor que quiser aproveitar a promoção poderá utilizar dinheiro, débito e crédito, como formas de pagamento.



Para aproveitar os benefícios da promoção, o consumidor deve adicionar o produto ao carrinho e escolher a forma de pagamento. A promoção é válida nas praças atendidas pelo aplicativo Ultragaz, disponível para dispositivos iOS e Android. Confira as localidades contempladas e outras informações no regulamento oficial da promoção.