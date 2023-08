Corpo de Bombeiros entra no sexto dia de buscas por modelo que se afogou na Zona Oeste

Rio - As buscas pelo modelo Jeferson Gomes, de 23 anos, entraram no sexto dia e, até a tarde desta terça-feira (29), ele ainda não foi encontrado. A determinação da corporação é de que a procura nas mediações da Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, continue até que o jovem seja encontrado.

Por volta da 6h30, a equipe aquática do Corpo de Bombeiros retornou ao mar para auxiliar nas buscas que permaneceram com monitoramento aéreo durante a noite. Os mergulhadores e as motos aquáticas atuam durante o dia, enquanto ainda há sol, por conta da visibilidade.

Jeferson está desaparecido desde o último dia 23, quando mergulhou próximo ao Posto 9. No dia do acidente, testemunhas relataram que uma correnteza o levou para distante da beira da praia. Banhistas tentaram o ajudar, mas o modelo desapareceu.

Luanda Gomes, irmã do modelo, publicou uma mensagem em tom de despedida no dia seguinte ao ocorrido. "Uma coisa é certa: meu irmão veio para brilhar e brilhou muito nos seus 23 anos muito bem vividos, e de forma intensa. Queria agradecer e abraçar cada um por todo o carinho", escreveu nas redes sociais.

Em comunicado, a família do jovem pediu orações para que ele seja encontrado. "Nosso Jeferson encontra-se desaparecido desde quarta-feira. Estamos pedindo todas as energias positivas, orações, rezas para que a gente possa encontrá-lo e se despedir. Todo apoio nesse momento é bem-vindo", disseram.