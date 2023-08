Faculdade e CDLRio se unem para promover qualificação profissional

A Faculdade do Comércio (FAC) e o Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) anunciaram uma parceria para promover educação e qualificação profissional no setor de comércio e serviços. A FAC é uma entidade ligada à Associação Comercial de São Paulo, eleita em 2022 como a quinta Melhor Faculdade Privada do Brasil pelo Guia da Faculdade do Estadão.



A parceria com o CDLRio prevê a oferta de cursos de graduação e pós-graduação voltados para o varejo e comércio, com foco em temas como gestão e negócios. Eles têm o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do setor de comércio e serviços do Rio de Janeiro, oferecendo aos profissionais a oportunidade de qualificação e atualização para atender às demandas do mercado.



Os cursos e eventos promovidos pela FAC e pelo CDLRio estarão disponíveis para profissionais de todos os níveis de experiência. As aulas serão ministradas por professores experientes e qualificados.



Na avaliação do presidente do CDLRio e do SindilojasRio, Aldo Gonçalves, a FAC vai preencher uma lacuna na formação especializada no comércio. “A educação e o comércio têm uma importante relação, especialmente quando analisamos como a educação pode influenciar no sucesso dos negócios. Assim, o comércio varejista e os serviços podem se nebeficiar ao investir em tecnologias educacionais para capacitar sua força de trabalho, contribuindo para melhorar a eficiência operacional, aprimorar o atendimento ao cliente e adaptar-se às mudanças rápidas do mercado”, avalia Gonçalves.



A FAC oferece de forma on-line os cursos de Graduação em Gestão Comercial, Gestão Logística, Gestão de RH, Sistemas para a Internet, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Marketing e Comércio Exterior: e pós-graduação em Comércio Exterior e Negócios Internacionais, Gestão de Projetos, Gestão Estratégica de Negócios, Gestão Estratégica de Pessoas e Liderença, Gestão Financeira e Controladoria, Logística Empresarial Estratégica e Negócios e Marketing Digital.