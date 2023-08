EUA: furacão Idalia avança em direção à Flórida

A tempestade Idalia foi classificada como furacão na manhã desta terça-feira, 29, enquanto avançava em direção à Flórida, forçando preparativos de emergência e evacuações no Estado um dia antes de a tempestade atingir o continente.



A tempestade nesta manhã estava com ventos máximos sustentados de até 130 quilômetros por hora, tornando-se um furacão de categoria 1, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Idalia poderá avançar a uma tempestade de categoria 3, um grande furacão extremamente perigoso, quando chegar à Florida.



Os meteorologistas disseram que a tempestade atingiria a costa oeste ou a região de Big Bend, na Flórida, uma área escassamente povoada. Mais de 20 condados estão sob ordens de evacuação e os residentes foram instruídos a procurar locais mais elevados. Hoje, o furacão Idalia estava cerca de 595 quilômetros ao sudoeste de Tampa.