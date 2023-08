Mais de 1,5 milhão de vendas de PMEs foram geradas pelas redes sociais em 2023

A estratégia que utiliza as redes sociais para alavancar vendas e conquistar novos clientes teve um salto de crescimento nos últimos anos: em 2020 as pequenas e médias empresas do varejo on-line tiveram 437 mil pedidos gerados no e-commerce diretamente pelas redes sociais. Já neste ano, o número saltou para 1,5 milhão de pedidos — alta de 243%. Dados são de levantamento da Nuvemshop, plataforma para criação de lojas on-line.



Segundo Luiz Figueira, diretor geral de Desenvolvimento de Plataforma da Nuvemshop, o uso das redes sociais é uma forma de capitalizar o poder da influência social e criar uma experiência de compra mais interativa e envolvente para os usuários. “As empresas podem se conectar com os consumidores em um ambiente mais amigável e informal, com potencial de gerar mais confiança e lealdade do cliente. Dessa forma, conteúdos para as redes sociais se tornam uma parte relevante da estratégia de vendas das PMEs, direcionando os consumidores para o e-commerce dessas marcas”, ressalta.



Com o potencial das redes para gerar vendas e se aproximar dos consumidores da marca, muitos empreendedores se tornam criadores de conteúdo, e vice-versa, passando a ser influenciadores da própria marca. É o caso de Marcela Moura, proprietária da Papelaria Concurseiros, que tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, mais de 490 mil no Instagram.



“Eu comecei no Instagram há nove anos como uma página de conteúdo e fui percebendo o interesse dos seguidores nos produtos que eu usava nas fotos e vídeos. Hoje possuo a loja virtual e atendo os consumidores diretamente pela rede social enviando o link de compra. Somente em um vídeo alcancei 28 milhões de visualizações, que me renderam 50 mil novos seguidores. Minhas vendas cresceram 150% em comparação com o último ano com a estratégia de redes sociais e muitos produtos esgotam nos fornecedores quando divulgo”, conta Marcela.



Em levantamento do início do ano, a Nuvemshop apurou que, em 2022, cerca de 97% dos pequenos e médios empreendedores do varejo on-line criaram conteúdo para sua marca no Instagram, seguido por Facebook (71%), WhatsApp (63%) e TikTok (33%).