Traficante foragido é preso após operação em Duque de Caxias

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam, na tarde desta segunda-feira (28), o criminoso Felipe Piter Bastos de Sousa, de 24 anos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele estava foragido da Justiça, e é ligado ao tráfico de drogas da facção Comando Vermelho (CV). Uma arma e larga quantidade de entorpecentes foram apreendidos.



Após informações passadas pelo Disque Denúncia, os agentes foram até a Rua Petrópolis, no Corte Oito, onde localizaram três suspeitos portando armas de fogo, que fugiram durante a chegada dos policiais. Felipe foi encontrado e preso no interior de uma residência, devido a um cerco tático realizado no local. Com ele, foram localizados 262 sacolés de cocaína, 64 invólucros de maconha, um fuzil, três carregadores de fuzil, além de 40 munições.



O homem e o material apreendido foram levados à sede da 60º DP (Campos Elíseos). Felipe foi condenado a uma pena de oito anos de reclusão em regime semiaberto, por tráfico de drogas, e encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.