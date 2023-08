Vagas abertas para programa de pós-graduação médica em Paty do Alferes

O Programa de Pós-Graduação Médica no âmbito do SUS da FUNRIO, em convênio firmado com a Prefeitura de Paty do Alferes, oferece duas bolsas no valor de R$ 12 mil cada para o curso de Medicina Familiar e Comunitária, com ênfase em Estratégia de Saúde da Família.



Com matrícula imediata, o médico selecionado irá atuar no programa Mais Saúde pra Gente, uma política pública pioneira no estado do Rio de Janeiro lançada pelo prefeito Juninho Bernardes e pelo vice Arlindo Dentista em 2021, visando o fortalecimento da atenção básica à população, a melhoria dos atendimentos médicos e, consequentemente, do Sistema Único de Saúde (SUS).



Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 1º de setembro, pelo site da FUNRIO. Confira no edital os documentos necessários para o cadastro e demais informações sobre o processo seletivo.