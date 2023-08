Polícia Civil apura se maquiador foi vítima de algum crime antes de ter sido atropelado

Rio - A Polícia Civil investiga se o maquiador Rico Tavares foi vítima de algum crime antes de ter sido atropelado na RJ-104, altura do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. Em conversa com o DIA nesta terça-feira (29), o delegado Luis Maurício Armond, titular da 74ª DP (Alcântara), ressaltou que aguarda a chegada do material apurado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

"Claro que existe essa possibilidade, só que preciso fazer uma análise do material. Até agora, só foi encaminhado o procedimento virtualmente. O material ainda vai chegar nas minhas mãos", explicou.

No momento, o motorista que atropelou Rico não responde por nenhum crime. As imagens apontam que o maquiador estava correndo e caiu na frente do veículo. Em seguida, o condutor prestou socorro e registrou a ocorrência.

Por meio das redes sociais, a atriz Danni Suzuki atualizou o estado de saúde do amigo nesta segunda-feira. "Não tem muitas novidades, o Ricardinho esboçou poucos movimentos, de piscadas, deu uma bocejada hoje também, franze bastante a testa expressando dor, bastante lágrimas, e é isso o quadro. Está diminuindo bastante a medicação, a adrenalina, que regula a pressão dele. A gente vai poder fazer um exame que a gente está aguardando há tanto tempo, que é a ressonância magnética, para realmente entender qual vai ser o diagnóstico dele daqui para frente. E eu continuo aqui esperançosa de que ele vai acordar a qualquer momento", contou.

Popular por trabalhar com famosos, Rico tinha um trabalho de maquiagem marcado com a atriz Letícia Spiller, em Itaboraí, também na Região Metropolitana do Rio, quando foi dado como desaparecido. Segundo informações compartilhadas por amigos, antes de ir para o local do ensaio, o maquiador parou em Itaipuaçu, distrito de Maricá.

No dia 24, a Polícia Civil divulgou um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro de Rico. Dois dias depois, ele foi localizado no Hospital Estadual Alberto Torres , em Sâo Gonçalo, onde havia dado entrada no dia 22 com um traumatismo craniano.

O carro do maquiador foi encontrado na tarde da última sexta-feira e levado para a Cidade da Polícia, onde passou por uma perícia. O veículo estava no mesmo local onde o homem foi encontrado ferido.