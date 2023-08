Prefeito de Paty anuncia construção da nova escola do bairro Vista Alegre

Os moradores do bairro Vista Alegre, em Paty do Alferes, têm um bom motivo para comemorar: a Prefeitura adquiriu um novo terreno para a construção de uma nova escola municipal no bairro. O prefeito Juninho Bernardes anunciou que a nova escola será super estruturada, linda e com acessibilidade. A obra icomeçou no último dia 21, com a preparação do canteiro.



O moderno projeto da nova escola é desenvolvido pela secretaria municipal de planejamento. Com cerca de 612m², a unidade contará com seis salas de aula (duas delas destinadas para atividades complementares), banheiro com acessibilidade, cozinha e refeitório amplos (o último, com 56m²), área de serviço, entrada especial para cargas, além das salas dos professores, diretoria e secretaria.



O prefeito Juninho e o vice Arlindo Dentista estiveram no local na última 4ª feira, dia 16/8, junto com autoridades municipais e lideranças políticas do bairro, e comentaram sobre o projeto, que terá investimento de mais de R$ 2.300.000,00.



“Essa nova escola era um desejo antigo nosso, e estamos muito felizes por conseguirmos efetivá-la. Nossa equipe de Planejamento fez um projeto lindíssimo. Com uma escola maior e mais bem equipada, mais crianças e adolescentes poderão ser atendidos e ter uma melhor qualidade de ensino. É o governo Juninho e Arlindo priorizando a educação como carro chefe de nossa gestão. Uma das grandes prioridades nossa é justamente proporcionar a melhor infraestrutura para que nossos alunos consigam estudar e se desenvolver integralmente, e que a equipe escolar merece para trabalhar”, declarou Juninho.



Para o vice-prefeito Arlindo este projeto tem um fator sentimental a mais envolvido: “Eu estudei e fui alfabetizado nesta escola, então, para mim, é uma felicidade e tanto poder retribuir toda atenção e carinho que tive aqui, na forma de melhorias para o espaço que a comunidade irá usufruir por muitos e muitos anos”.



Como mais esta realização, a gestão atual da Prefeitura de Paty se consolida como uma das que mais investem na área da educação no sul-fluminense, com iniciativas que vão desde aulas de xadrez, natação e música nas escolas, até a construção de duas novas creches, reforma e ampliação de 10 escolas municipais e construção de seis novas unidades escolares - como a da Aldeia de Arcozelo, cuja obra está a todo vapor. Além do investimento na qualidade da merenda escolar, na aquisição de novos ônibus para o transporte escolar, na capacitação de professores, convocação de mediadores, nova escola técnica agrícola, aumento em mais de 300% no número de vagas em creches municipais e muito mais. “Investir na educação é única forma de transformar a vida das pessoas”, declara Juninho, que completa: “Até o último dia do nosso governo, vamos trabalhar incansavelmente, junto com a Câmara de Vereadores e as nossas lideranças, para proporcionar uma estrutura de educação de alta qualidade para todos os bairros de Paty do Alferes”.