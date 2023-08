Operação investiga quadrilha que opera sites de transmissão clandestinos no estado do Rio

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizaram, nesta terça-feira (29), uma operação contra uma organização criminosa que realizam transmissões a partir de aplicativos de streaming clandestinos. Ao todo, R$ 20 mil e um carro de luxo, além de eletrônicos, foram apreendidos e encaminhados para a perícia.



Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e nos municípios de Itaperuna e Laje de Muriaé, no Noroeste Fluminense. De acordo com as investigações, os criminosos são responsáveis por sites e aplicativos, conhecidos como IPTVs, que transmitem filmes, séries e programas de televisão de forma ilegal.



A ação foi responsável pela apreensão de diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, notebooks, tablets, computadores e documentos, a fim de auxiliar na continuidade das investigações. As equipes também encontraram cerca de R$ 20 mil em espécie e um carro de luxo. Todo o material será periciado.



Os suspeitos foram encaminhados à sede da DRCPIM, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados. Eles são investigados por violação de direito autoral. A operação espera identificar outros integrantes do grupo, além de esclarecer detalhes técnicos que permitem a transmissão destes sinais clandestinos.