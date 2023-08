'Lerdão', traficante de Minais Gerais, é encontrado morto no Engenho da Rainha

Rio - Um traficante de Minas Gerais, identificado como David Benedito dos Santos Melo, o 'Lerdão', de 29 anos, foi encontrado morto, nesta terça-feira (29), no Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio. Ele é apontado como um dos chefes do crime organizado na região de Andrelândia e cidades vizinhas, em Minas Gerais.

O corpo foi encontrado por equipes do 3º BPM (Méier) na Rua Augusto e Souza. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para realizar a perícia e já investiga o caso.

De acordo com a Polícia Militar, David estava atuando no Complexo de Comunidades do Alemão, na Zona Norte, onde teria se envolvido com a mulher de um dos criminosos locais. Ele foi morto pelos membros da própria facção que o acolhia.



Lerdão era mais um criminoso vindo de outro estado que se aproveitava da estrutura criminosa no Rio de Janeiro para comandar seus negócios à distância. Ele era foragido da Justiça e possuía mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.