Fiscalização no Galeão apreende haxixe dentro de bola de beisebol

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (29), haxixe em duas encomendas postais no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A ação é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.



Em uma bola de beisebol foram encontradas 270 g do entorpecente, estimada em R$ 32.400,00, que vinha dos Estados Unidos com destino a Curitiba, no Paraná.



Já na segunda remessa havia 277 g de haxixe entre duas bandejas metálicas com estampas de desenhos animados. A droga vinha do mesmo local, mas com destino a Salvador, na Bahia. O material apreendido está avaliado em R$ 33.240,00.



O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional do Galeão.