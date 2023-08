MetrôRio é condenado a pagar indenização a artistas de rua agredidos em estação no Centro

Rio - A Justiça condenou em 1ª Instância o MetrôRio a pagar uma indenização de R$ 60 mil por caso de agressão contra três artistas de rua, na Estação Central do Brasil, no Centro, em novembro de 2015. Thales Browne, Thiago Mello e Yuri Genuncio, se apresentavam dentro de um vagão do transporte quando foram forçados a sair e agredidos de forma violenta por seguranças da concessionária.



De acordo com a decisão da Juíza Camilla Prado, titular da 41ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), as imagens de câmeras apresentadas no processo confirmam o excesso por parte da equipe de segurança que levou Thales e os outros dois jovens justamente para um ponto onde as câmeras não conseguiam registrar.



"Provadas, pois, as alegações de Thales de que foi severamente agredido em local longe do alcance de gravação de câmeras, o que evidentemente não é coincidência. Thales foi deliberadamente levado àquele local, para onde acabaram igualmente se dirigiram, de forma até desavisada, Thiago e Yuri. No que se refere, no entanto, a Thiago e Yuri, tem-se que o exame de corpo de delito demonstra que houve igualmente agressão, com lesões causadas por ação contundente, porém mais leve, com menores consequências (...) Havendo defeito na prestação de serviço, presente o dever de indenizar os danos eventualmente sofridos", decidiu a magistrada.



Na sentença, a juíza determinou que o pagamento dos danos morais fosse dividido em R$ 30 mil para Thales e R$ 15 mil (cada) para Yuri e Thiago. À época do ocorrido, todos os três fizeram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), onde foram comprovadas as agressões sofridas no caso.



Após a divulgação da decisão da Justiça, o músico Yuri Genuncio usou suas redes sociais para falar sobre a conclusão do processo:



"Jamais compensarão todo trauma, agressão e ameaça que já sofri pelos seguranças do MetrôRio/Invepar desde que comecei a tocar nos vagões em 2010. Mas esta empresa, que além de tudo presta um péssimo serviço, vai sentir no bolso dessa vez", compartilhou Yuri.

A reportagem procurou o MetrôRio para falar sobre a decisão, mas até o momento a concessionária não se manifestou.