Resende estreia na Copa Rio nesta quarta-feira

O Resende inicia nesta quarta-feira (30) a caminhada rumo ao tricampeonato da Copa Rio. O Gigante do Vale visita o America pela primeira partida das oitavas de final da competição. O confronto será às 14h45 no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquisa.



O técnico alvinegro, Calos Leiria, destacou a importância da competição, que tem como premiação uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro. "Nosso momento agora é de reconstrução, encarando cada jogo desta Copa Rio como uma final. Nós, da comissão técnica, estamos confiantes no trabalho que os jogadores realizaram nesse período de preparação", afirmou o comandante.



Para a disputa da Copa Rio, o Gigante do Vale manteve o plantel que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e a A2 do Campeonato Carioca deste ano. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (6), às 14h45, no Estádio do Trabalhador, em Resende.