Grupo abre mais de 30 vagas para representante comercial no Rio de Janeiro

O ManpowerGroup, consultoria de soluções de Recursos Humanos, está com mais de 30 oportunidades abertas para o cargo de Representante Comercial, na Zamboni, distribuidora atacadista. As vagas contemplam as regiões de Angra dos Reis, Bangu, Barra, Barra do Piraí, Barra Mansa, Búzios, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Itatiaia, Jacarepaguá, Magé, Mangaratiba, Maré, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Nilópolis, Nova Friburgo, Pinheiral, Piraí, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Cruz, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim, Teresópolis, Tijuca, Valença, Vassouras e Volta Redonda.Para se candidatar é necessário ter Ensino Médio completo, contrato PJ/MEI e Excel Básico. Para mais informações e concorrer às vagas, basta acessar o link até sexta-feira, dia o dia 1º.