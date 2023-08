Companhia que fez apresentação de conotação sexual em Ciep foi aprovada em edital público

Rio - O grupo de dança Cia Suave, responsável pela apresentação polêmica e de conotação sexual no Ciep Luiz Carlos Prestes, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, teria se apresentado em outras duas escolas municipais do Rio no mês de agosto. A informação foi publicada pelo grupo em suas redes sociais na última semana.

fotogaleria

Além da apresentação na Cidade de Deus, realizada no último dia 22, o grupo também anunciou exibições na Escola Municipal Marechal Estevão Leitão de Carvalho, em Tomás Coelho, na Zona Norte do Rio, no dia 23, e na Escola Municipal Rivadavia Correa, no Centro do Rio, no dia 24.

Ainda de acordo com informações fornecidas pela companhia, as apresentações fizeram parte de uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultural. No flyer de divulgação dos eventos consta que as apresentações tiveram o fomento da Prefeitura do Rio. Após a repercussão negativa, a Cia Suave desativou todas as suas redes sociais.

A Secretaria Municipal de Cultura confirmou a parceria e informou que o grupo foi selecionado em edital público em 2022 por uma comissão independente. A pasta também repudiou o teor da apresentação do grupo. "A Prefeitura do Rio de imediato já proibiu o grupo de executar qualquer apresentação do grupo nas unidades da rede municipal", disse por meio de nota.

A Secretaria de Municipal de Educação (SME), em nota nesta terça-feira (29), informou que abriu uma sindicância para apurar o ocorrido. De acordo com a Educação, o coletivo "agiu de má fé e encaminhou diretamente para a escola uma proposta de espetáculo com classificação livre, ou seja, para todas as idades". Questionada, a pasta não confirmou se as apresentações nas escolas municipais Marechal Estevão Leitão de Carvalho e Rivadavia Correa aconteceram.

Conteúdo inapropriado

O vídeo da apresentação da companhia mostrou a apresentação de um funk intitulado "Cavalo ficou tarado" para crianças e adolescentes no Ciep Luiz Carlos Prestes. As imagens mostram uma mulher com máscara de cavalo 'galopando' em um homem no pátio da instituição na frente dos alunos. "Olha os cavalos no cio". "Vem mulher, vem galopando que o cavalo tá chamando". "Cavalo taradão". "Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado". "Ela toma, ela vai pra frente, ela vai pra trás". "Depois senta e rebola". Esses são alguns trechos da música apresentada na escola.

Ainda durante a apresentação, três homens com roupas de bailarina aparecem saltando no meio do pátio e realizando passinhos de funk.

Paes se falou sobre o caso

O prefeito Eduardo Paes reagiu com indignação ao ver as imagens da apresentação e gravou um vídeo em suas redes sociais. Em seu pronuniamento, nesta segunda-feira (28), Paes considerou o caso como absurdo e inapropriado para o ambiente escolar. "Queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que vê essa gravação, com muita indignação e repúdio", disse.



O prefeito reforçou também que vai endurecer o controle sobre qualquer atividade realizada nas escolas municipais. "A criança está na escola para estudar, aprender, desenvolver habilidades. Nós vamos endurecer o controle sobre qualquer apresentação, atividades ou palestras feitas nas escolas municipais principalmente por esses grupos independentes para que isso não volte a acontecer. Eu não admito que a gente desperdice tempo e exponha crianças a esse tipo de conteúdo", complementou.



"Se houver qualquer recurso público envolvido vai ter que ser devolvido porque a prefeitura só autoriza atividades de classificação livre na escola", finalizou.