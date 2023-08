Petrópolis é a 2ª cidade do RJ que mais recebeu turistas em julho, via transporte rodoviário

O mês de julho é tradicionalmente movimentado para os viajantes, pois marca o início das férias de inverno no Brasil. Muitos turistas aproveitam o período para escapar das baixas temperaturas e escolhem destinos mais quentes, como praias e cidades onde a oscilação de temperaturas não é tão alta. O Rio de Janeiro é um dos estados mais procurados pelos viajantes. Mas as cidades da Região Serrana também se destacam. De acordo com um levantamento da DeÔnibus, marketplace de vendas de passagens rodoviárias, Petrópolis registrou um crescimento de mais 120% no número de embarques, saltando do 15º para o 2º lugar, em comparação com o mesmo período do ano passado.



A cidade ficou à frente de destinos como Cabo Frio, Angra dos Reis, Paraty e Búzios, ao contrário do ano anterior. Um destaque fica para o perfil dos visitantes: 96,5% eram do Estado, 2,1% eram de Minas Gerais, 0,8% de São Paulo e 0,6% eram do Distrito Federal.



O monitoramento realizado pela plataforma destaca também que as viagens intermunicipais correspondem a 65% dos embarques. Já as viagens para fora do estado, equivalem a 35% dos embarques.



A preferência por viagens curtas tem sido uma característica comum entre os viajantes rodoviários, segundo Luana Filomeno, Head de Marketing e Comunicação. “A digitalização do transporte rodoviário trouxe muitos benefícios para os viajantes, entre eles viajar com mais segurança, comodidade e conforto. Temos observado um número elevado de pessoas optando por fazer rotas menores de ônibus. Isso mostra que os viajantes estão escolhendo o transporte rodoviário como meio de transporte em períodos importantes como as férias”, explica.