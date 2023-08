Estação Rio de Tecnologia chega a Vigário Geral e à Pavuna com oficinas gratuitas

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) está oferecendo oficinas gratuitas de inclusão digital na Pavuna e em Vigário Geral, na Zona Norte. As aulas fazem parte do projeto Estação Rio de Tecnologia, que já passou pelo Centro da cidade. Com o apoio da Firjan Senai/Sesi, dois caminhões oferecem gratuitamente experiências tecnológicas e inovadoras através de oficinas e workshops.

Os caminhões da Estação Rio de Tecnologia estão na Praça Catolé do Rocha, em Vigário Geral, e na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, Praça Ênio, s/n, na Pavuna. Em Vigário Geral, os atendimentos vão até sexta-feira, dia 1º, às 11h. Na Pavuna, as oficinas estarão disponíveis até 15 de setembro, às 12h.



"O objetivo deste projeto é levar conhecimento a diferentes regiões do município do Rio, atraindo novos públicos para o universo digital. Através da difusão e promoção de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo, Economia Criativa, e Comunicação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população", destacou a secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Tatiana Roque.



O projeto, que é voltado para maiores de 18 anos, funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e conta com dois veículos equipados com dez computadores cada, capacidade para atender até 10 alunos por oficina Instrutores da Firjan Senai/Sesi orientam os usuários. As inscrições são feitas presencialmente nas unidades móveis, a partir das 7h, no mesmo dia em que a oficina acontece. Em um ano, a meta é concluir 600 oficinas. Nos primeiros 20 dias desde seu lançamento, o projeto recebeu 265 inscrições nos caminhões que ficaram estacionados na sede da Prefeitura e na Central do Brasil.



Oficinas oferecidas no projeto Estação Rio de Tecnologia



- Desvendando o Excel Básico;



- Desvendando o Power Point Básico;



- Desvendando o Word Básico;



- Conhecendo Redes Sociais para Negócios;



- Desvendando a Segurança Básica da internet;



- Inclusão Digital para a Terceira Idade;