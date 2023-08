Previsão é de chuva fraca durante a noite desta terça-feira; confira o tempo dos próximos dias

Rio - A cidade do Rio se mantém com previsão de chuva fraca e isolada durante a noite desta terça-feira (29). Mesmo com o céu entre nuvens, cariocas aproveitaram o dia para passear e realizar atividades ao ar livre na praia de Copacabana, Zona Sul da capital.



Nesta terça-feira (29), houve registro de chuva fraca isolada durante a madrugada e manhã. De acordo com o Sistema Alerta Rio, os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas registraram um aumento em reação ao dia anterior, com mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.

fotogaleria

Já na parte da tarde, mesmo com céu nublado e previsão de chuva, cariocas e turistas estiveram na praia de Copacabana. Nos registros, é possível observar que a orla era frequentada por ciclistas e outros praticantes de atividades ao ar livre. Além disso, alguns banhistas se aventuraram e entraram no mar, mesmo com o tempo frio.

Confira a previsão dos próximos dias

Na quarta-feira (30), o céu estará nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada. A máxima será de 25°C e a mínima de 14°C.



A partir de quinta-feira (31), sem previsão de chuva, com céu nublado a parcialmente nublado. As temperaturas vão subir. Máxima de 27ºC e mínima de 14°C. Na sexta (30), os cariocas curtirão o céu aberto sem nuvens. A temperatura se manterá entre 15°C e 28°C, sem previsão de chuva.



Já no sábado, a previsão é semelhante ao dia anterior, com máxima de 31°C e mínima de 15°C.