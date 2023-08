Polícia Federal prende PM acusado de envolvimento no esquema de gatonet ligado a Ronnie Lessa e Suel

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) prenderam, nesta terça-feira (29), o policial militar Sandro Franco, durante ação na Ponte Rio-Niterói. Ele é acusado de envolvimento no esquema de pontos de internet clandestinos, conhecidos como "gatonet", de Ronnie Lessa e Maxwell Corrêa, o Suel , em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.Sandro era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Formiga, na Tijuca, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Federal, ele havia fugido durante a operação do último dia 4 de agosto . Na ocasião, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em endereços no Complexo do Lins, no Méier, e no Rocha, ambos também na Zona Norte. O PM era o último foragido da ação.De acordo com o Ministério Público do Rio, Sandro era responsável pela parte técnica do esquema. Após a descoberta de envolvimento de Suel e Lessa na morte de Marielle Franco, ele passou a chefiar a operação. A empresa cobrava R$ 70 pela instalação e mensalidade da internet, segundo investigações da Polícia Federal.Após a prisão, Sandro será encaminhado para a sede da Polícia Federal, no Rio.