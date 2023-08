Polícia investiga morte de jovem de 19 anos na Rocinha

Rio - A jovem Jenifer Carvalho Paes, de 19 anos, foi encontrada morta com um tiro no peito na Rocinha, Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (28). O ex-namorado da vítima, com quem ela manteve um relacionamento de 10 meses, é apontado pela família como principal suspeito.



Segundo o relato dos familiares, a morte da jovem foi descoberta após amigos da vítima desconfiarem da falta de respostas dela. Após as tentativas frustradas, uma amiga foi até a casa onde Jenifer vinha vivendo até a separação com esse ex.



Foi lá que o corpo foi encontrado com a marca de disparo no peito e, em seguida, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) no Centro do Rio. O enterro de Jenifer aconteceu ainda nesta terça-feira (29), no cemitério de Inhaúma.



Em postagem nas redes sociais, a mãe de Jenifer falou sobre a dor de perder a filha: "Nunca mais serei a mesma sem você. O meu coração está faltando um pedaço. Você me escolheu, eu escolhi você. Me perdoa, eu sempre vou amar você, filha", escreveu a mãe.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 11ª DP (Rocinha) e foi feita perícia no local e no corpo. A distrital segue investigando o caso para solucionar o caso.