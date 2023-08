Dois suspeitos são apreendidos por vandalizar ônibus do BRT na Zona Oeste

Rio - Agentes do BRT Seguro, apreenderam nesta terça-feira (29), dois menores que vandalizaram ônibus na estação Curicica, na Zona Oeste.



Segundo os agentes, os suspeitos quebraram a capa de proteção do "martelinho", ferramenta utilizada em possíveis emergências. O motorista do articulado percebeu e acionou a equipe.



A dupla foi conduzida para a 32ª DP (Taquara).



Operação para coibir trânsito na calha do BRT



Na Zona Norte, durante uma operação nesta terça-feira (29), para coibir veículos de transitarem na calha do BRT, em Ramos. Uma equipe do BRT Seguro flagrou uma moto na via exclusiva e deram ordem de parada ao motorista, que desviou da fiscalização. Os agentes tentaram abordar o condutor que arremessou uma cadeira em cima do fiscal municipal e conseguiu escapar.



Em seguida, uma equipe de moto-patrulha foi atrás do suspeito e conseguiram encontrá-lo nas proximidades da calha. A moto estava com a placa adulterada, sem os números e letras.



O motociclista foi conduzido para a 21ª DP (Bonsucesso).