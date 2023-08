Furacão Idalia atinge a categoria 4 e avança paro sudeste dos EUA

O furacão Idalia ganhou força na madrugada de quarta-feira e atingiu a categoria 4 enquanto avançava na direção do estado da Flórida, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.



"Idalia é um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson. Idalia pode continuar ganhando força antes de atingir a costa de Big Bend, na Flórida, em algumas horas", afirmou a agência meteorológica em um boletim divulgado às 5H00 (6H00 de Brasília).

Histórico de furacões na Flórida

A Flórida, devido à sua localização geográfica, é uma região propensa a ser afetada por furacões. Esses fenômenos naturais podem causar danos significativos em termos de ventos fortes, chuvas intensas, inundações e até mesmo surtos de tornados associados. Aqui está um resumo de alguns dos furacões mais notáveis que atingiram a Flórida ao longo dos anos:



Grande Furacão de Miami (1926): Um dos furacões mais devastadores da história da Flórida, atingiu Miami em setembro de 1926. Causou extensos danos materiais e resultou em muitas mortes.



Furacão Okeechobee (1928): Também conhecido como "Furacão de San Felipe Segundo", atingiu a Flórida em setembro de 1928. Causou um aumento do nível do Lago Okeechobee, resultando em inundações catastróficas e mortes.



Furacão Andrew (1992): Um dos furacões mais devastadores da história dos EUA, atingiu o sul da Flórida em agosto de 1992. Causou danos generalizados, destruindo ou danificando muitas estruturas.



Furacão Charley (2004): Ativou em agosto de 2004, Charley atingiu a Flórida, causando sérios danos em algumas áreas, incluindo a cidade de Punta Gorda.



Furacão Ivan (2004): Embora tenha atingido principalmente a região do Golfo do México, Ivan trouxe fortes chuvas e ventos para partes da Flórida em setembro de 2004.



Furacão Wilma (2005): Este furacão atingiu a Flórida em outubro de 2005 e causou extensos danos devido aos ventos fortes e à chuva intensa.



Furacão Irma (2017): Um dos furacões mais poderosos já registrados no Oceano Atlântico, o furacão Irma atingiu a Flórida em setembro de 2017, causando ampla destruição e deixando milhões de pessoas sem energia elétrica.



Furacão Michael (2018): Este furacão extremamente forte atingiu a região do Panhandle da Flórida em outubro de 2018, causando devastação significativa em várias comunidades.



Furacão Dorian (2019): Enquanto não atingiu diretamente a Flórida continental, Dorian passou perigosamente perto da costa leste da Flórida em setembro de 2019, causando preocupações e preparativos intensivos.

Com informações da AFP.